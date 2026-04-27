Umleitungen und Straßensperrungen: Neue Baustelle im Leipziger Norden geplant

Leipzig - Wer viel mit dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, muss sich ab nächster Woche Montag auf Einschränkungen im Norden von Leipzig einstellen.

Die Bauarbeiten finden bis Mitte September in drei Phasen statt. (Symbolfoto) © privat

Vom 4. Mai bis Mitte September 2026 wird an der Georg-Schumann-Straße und Lindenthaler Straße in mehreren Phasen gebaut. Konkret handelt es sich dabei um Gleisbauarbeiten der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).

Die Arbeiten umfassen die Instandhaltung und teilweise auch Erneuerung von Gleisen und Gleiskurven. Es kommt mehrmals zu Sperrungen, teilten die LVB am Montag mit.

Bis zum 3. Juli wird die Georg-Schumann-Straße stadteinwärts zwischen Annaberger Straße und Hopfenbergstraße gesperrt. Die Umleitung führt über Am Zuckmantel, Friedrich-Bosse-Straße und Toskastraße.

Stadtauswärts wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Friedrich-Bosse-Straße wird von Toskastraße bis Linkelstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts und in der Friedrich-Bosse-Straße sind Halteverbotszonen notwendig.