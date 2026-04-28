Neuer Asphalt muss her! Straße im Leipziger Norden wird wochenlang gesperrt

Leipzig - Die Löbauer Straße im Leipziger Norden muss bald für Sanierungsarbeiten gesperrt werden.

Die Löbauer Straße wird bis Anfang Juni gesperrt. (Symbolbild) © 123RF/orestligetka

Nach Angaben des Mobilitäts- und Tiefbauamts muss die stark abgenutzte Fahrbahndecke zwischen der Bautzner Straße und der Bertolt-Brecht-Straße saniert werden. Die Maßnahme soll insgesamt 280.000 Euro kosten.

Während der verschlissene Asphalt ab- und neue Schichten aufgetragen werden, muss an der besonders stark beanspruchten Stelle vor der Julian-Marchlewski-Haltestelle sogar eine spezielle Deckschicht genutzt und neue "Leerrohre" eingebaut werden.

Zwischen dem 4. und 24. Mai wird der erste Bauabschnitt zwischen der Bautzner Straße und dem Einkaufs- und Gesundheitszentrum Sonnenwall realisiert, sodass die Löbauer Straße in diesem Bereich voll gesperrt wird.

Bis zum 5. Juni folgt dann der zweite Bauabschnitt mit dazugehöriger Sperrung zwischen dem Einkaufszentrum und der Bertolt-Brecht-Straße.