Risse und Schäden im Asphalt: Leipziger Hauptverkehrsader wird wochenlang saniert

Leipzig - Auf der Leipziger Maximilianallee wird es im Sommer zu baubedingten Verkehrseinschränkungen kommen.

Die Maximilianallee wird im Sommer saniert. © Christian Grube

Nach Angaben der Stadtverwaltung soll der Fahrbahnbelag im Abschnitt zwischen der Berliner Straße und der Essener Straße ab Juli erneuert werden.

Da die Maximilianallee als Zubringer zur Autobahn stets stark befahren ist, hat sich der Asphalt im Laufe der Jahre stark abgenutzt und weist deutliche Beschädigungen auf.

Die Sanierungsarbeiten - der verschlissene Belag wird ab- und eine neue Deckschicht aufgetragen - sollen insgesamt 956.000 Euro kosten.