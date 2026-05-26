Neue Baustelle am Hauptbahnhof geplant: Starke Einschränkungen für Öffis und Autofahrer
Leipzig - In den Sommerferien planen die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) Bauarbeiten am Hauptbahnhof Westseite. Das führt zu Einschränkungen im Straßenverkehr und im öffentlichen Nahverkehr.
Vom 4. Juli bis zum 16. August werden die Gleise und Schienenentwässerungen erneuert und neue Überwege gebaut. Das teilten die LVB auf ihrer Webseite mit.
Es sind zwei Bauphasen geplant, die zu unterschiedlichen Einschränkungen führen. Vor allem im Leipziger Straßenbahnnetz wird es einige Änderungen geben, denn die Bauarbeiten betreffen zahlreiche Linien.
In der ersten Phase vom 4. bis 26. Juli fahren keine Straßenbahnen zwischen dem Hauptbahnhof und dem Goerdelerring. Letzterer wird gar nicht bedient.
Außerdem werden am Hauptbahnhof die Bahnsteige C und D und die Haltestellen an der Westseite gesperrt. Bahnen fahren dann ausschließlich an den Bahnsteigen A und B und an der Wintergartenstraße.
Vom 27. Juli bis zum 16. August werden dann die Bahnsteige A bis D am Hauptbahnhof gesperrt, die Haltestellen an der Westseite sind aber wieder auf. Die Stationen am Goerdelerring werden wieder geöffnet, dafür wird die Mittelfahrbahn am Augustusplatz gesperrt.
Wie genau die veränderten Fahrpläne dann aussehen werden und welche Alternativen es geben wird, wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe zwei Wochen vorher bekannt geben.
Auf diese Änderungen müssen sich Autofahrer einstellen
Auch Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.
Ab 4. Juli wird die Strecke vom Hauptbahnhof in Richtung Westen (Richtung Troendlinring) gesperrt. Der Verkehr wird auf einer Fahrspur vor dem Bahnhof Richtung Kurt-Schumacher-Straße geführt.
Auf dem Willy-Brandt-Platz Richtung Osten wird der Verkehr zwischen den Bereichen Am Hallischen Tor und der westlichen Fußgängerfurt am Hauptbahnhof auf zwei Spuren aufrechterhalten. Die nördliche Fahrspur wird gesperrt.
Auch Radfahrer und Fußgänger kommen dann nicht mehr von der Kurt-Schumacher-Straße Richtung Tröndlinring.
Die Zufahrt zum Parkhaus am Hauptbahnhof (Preußenseite) und der Bundespolizei bleibt während der ganzen Bauzeit weiterhin offen.
Auf den Zugverkehr oder die Geschäfte am Hauptbahnhof werden die Bauarbeiten keine Auswirkungen haben. Die Leipziger Verkehrsbetriebe versicherten, dass der Bahnhof wie gewohnt über die Gehwege erreichbar sein wird.
Titelfoto: Bildmontage: Stefan Sauer/dpa; Hendrik Schmidt/dpa