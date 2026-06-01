Um marode Brücke zu entlasten: Leipzig richtet Radstreifen auf Verkehrsader ein
Leipzig - Wie bereits die Agra-Brücke muss auch die Riebeckbrücke im Osten Leipzigs erneuert werden. Schon im Januar räumte die Stadtspitze ein, dass dem Bauwerk aufgrund seines maroden Zustands Lastbeschränkungen drohen. Stattdessen geht das Mobilitäts- und Tiefbauamt (MTA) nun jedoch einen anderen Weg: Mit Radstreifen sollen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden.
Wie das Amt von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) am Montag mitteilte, werden die Radfahrstreifen in der Woche vom 15. Juni auf der Brücke und damit der Riebeckstraße eingerichtet.
Die Radspuren sollen zwischen den Kreuzungen Eilenburger Straße in Reudnitz sowie Täubchenweg und Zweinaundorfer Straße in selbigem Stadtteil bzw. Anger-Crottendorf entstehen. Jeweils eine der zwei Fahrspuren für den Kfz-Verkehr entfalle dadurch. Kostenpunkt für Markierung und Beschilderung: rund 18.500 Euro.
"Dadurch wird die Riebeckbrücke vom Verkehr entlastet, was für ihre weitere Nutzbarkeit bis zum geplanten Neubau nötig ist. Zudem schließen wir einen ersten Teil einer Lücke im Radverkehrsnetz und sorgen so für eine sicherere Führung der Radfahrerinnen und Radfahrer", erklärte MTA-Leiter Michael Jana in einer Mitteilung.
Zwar sei die Brücke noch standsicher, sie befinde sich jedoch in einem kritischen Zustand. Bereits im Januar hatte die Stadtverwaltung eingeräumt, dass ihr sowie sechs weiteren Bauwerken Lastbeschränkungen drohen.
Einem Bereich der "Leipziger Volkszeitung" zufolge steht die Riebeckbrücke bereits seit Jahren in den Investitionsprogrammen der Stadt. 2016 habe es jedoch noch geheißen, der Bauzustand sei "ausreichend" und es bestehe "kein Handlungsbedarf" in den nächsten zehn bis 15 Jahren. Mittlerweile erhielt die Brücke die Bauzustandsnote 3,4 (nicht ausreichend).
Kosten für Radspur bis zur Wurzner Straße zu hoch
Ein Ersatzneubau für die auch für den öffentlichen Personennahverkehr wichtige Querung über den Lene-Voigt-Park soll ab 2029 entstehen. "Bis dahin wird sie durch die Neuorganisation des Verkehrs entlastet", hieß es vonseiten des MTA.
Die Riebeckstraße sei gleichzeitig eine der wichtigsten Verbindungsrouten für den alltäglichen Radverkehr innerhalb der Stadt. Zwar habe die Verwaltung sie bereits als Hauptroute eingeordnet, dennoch fehlt es bislang an Radverkehrsanlagen zwischen Dresdner und Prager Straße.
Erst in der vergangenen Woche hatte der Leipziger Ökolöwe an der Riebeckstraße Verbandskästen verteilt, um auf die Gefahren für Radfahrende hinzuweisen. Mit den neuerlichen Radspuren soll nun Abhilfe geschaffen und zumindest ein weiterer Abschnitt im Flickenteppich des Messestadt-Radnetzes geschlossen werden.
"Eine bis zur Kreuzung Dresdner/Wurzner Straße durchgehende Radverkehrsführung ist derzeit noch nicht möglich. Hierfür müssten Ampelanlagen zunächst umfangreich neu programmiert und modernisiert werden, was mit hohen Kosten verbunden ist", räumte die Verwaltung gleichzeitig ein.
Laut Bundesverkehrsministerium wird jede Brücke in Deutschland in einem Abstand von sechs Jahren einer Hauptprüfung unterzogen. Die Bewertungen werden dann in einer Zustandsnote von 1 (sehr guter Zustand) bis 4 (ungenügender Zustand) zusammengefasst.
Titelfoto: Christian Grube