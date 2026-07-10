Schon ab Montag: Nächste Hauptverkehrsstraße in Leipzig wird zur Baustelle
Leipzig - Die Fahrbahndecke der Leipziger Kurt-Eisner-Straße soll ab Montag erneuert werden und dafür müssen Autofahrer die nächsten Einschränkungen in Kauf nehmen.
Betroffen ist der Abschnitt zwischen der August-Bebel-Straße und der Fockestraße in der Südvorstadt, welcher durch den starken Verkehr deutliche Schäden im Asphalt aufweist.
Für die Bauarbeiten muss zuerst die stadtauswärtige Richtung ab Montag, den 13. Juli gesperrt werden. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet.
Ab dem 21. geht es dann auf der anderen Seite (stadteinwärtige Richtung) weiter. So ist eine Vollsperrung während der Arbeiten nicht nötig.
Darüber hinaus wird die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde angepasst, um die Lärmbelästigung zu reduzieren.
Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen sein und insgesamt rund 150.000 Euro kosten.
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Die Bushaltestelle "Fockestraße" der Linien 60 und 74 wird während der Bauarbeiten je nach Bauphase verlegt: Ab 13. Juli stadtauswärts vor die August-Bebel-Straße (Hausnummer 19) und ab 21. Juli stadteinwärts hinter die August-Bebel-Straße (Hausnummer 44). Die Busse fahren weiterhin ihre reguläre Strecke, lediglich die Haltepositionen ändern sich.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof