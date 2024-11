Verkehrs-Chaos im Leipziger Seeburgviertel: Autofahrer rasen durch gesperrte Baustelle

Von Christian Grube

Leipzig - Was lernt man als Erstes in der Fahrschule? Genau - Verkehrsschilder lesen. Offenbar haben viele Verkehrsteilnehmer dies entweder verlernt oder ignorieren es bewusst. Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man in diesen Tagen das Geschehen in der Stephanstraße im Leipziger Zentrum-Südost beobachtet.