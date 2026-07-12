Bereit für den Start ins Leben: Leipziger Tierheim sucht neues Zuhause für süße Katzenkinder

Leipzig - Große Neuigkeiten aus dem Tierheim Leipzig : Die ersten Katzenkinder des Jahres 2026 stehen in den Startlöchern und sind bereit für den Auszug in ein neues Leben.

Da sich der Kittenbestand im Tierheim regelmäßig verändert, stehen die gezeigten Fotos beispielhaft für die vielen kleinen Entdecker, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. © Tierheim Leipzig

Da Katzen von Natur aus überaus soziale Tiere sind, werden die Kitten grundsätzlich nicht in Einzelhaltung vermittelt. Abgegeben werden die kleinen Fellnasen ausschließlich im Doppelpack oder aber in ein Zuhause, in dem bereits eine Samtpfote wohnt.

"Im Zusammenleben mit einem gleichaltrigen Artgenossen lernen sie spielerisch wichtige soziale Fähigkeiten, bauen Vertrauen auf und können ihren natürlichen Bewegungs- und Spieltrieb ausleben", erklärt das Tierheim.

Ein Katzenfreund biete ihnen Beschäftigung, Orientierung und Sicherheit – all das könne selbst der liebevollste Mensch nicht ersetzen.

Wer ernsthaftes Interesse daran hat, den Katzenkindern ein dauerhaftes und artgerechtes Zuhause zu schenken, kann sich bevorzugt per E-Mail unter [email protected] melden.