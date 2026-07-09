09.07.2026 11:10 Um Teil der Gesellschaft zu bleiben: Langzeitarbeitslose bauen Gemüse für Leipziger Tafel an

Obst, Gemüse und Kräuter von der Leipziger Tafel stammt zu Teilen aus dem eigenen Garten – angebaut von Langzeitarbeitslosen.

Von Inga Jahn Leipzig - Obst, Gemüse und Kräuter von der Leipziger Tafel stammt zu Teilen aus dem eigenen Garten – angebaut von Langzeitarbeitslosen. Für sie geht es dabei um Mehr als nur Gärtnern.

Andre Witkowski (62) präsentiert stolz einige frisch geerntete Kohlrabi. In den sogenannten Tafelgärten in Leipzig bauen Langzeitarbeitslose vor allem Gemüse an, das dann über die Tafeln an Bedürftige ausgegeben wird. © Waltraud Grubitzsch/dpa André Witkowski war nicht immer langzeitarbeitslos. "Ich war eigentlich immer auf dem Bau", erzählt der 62-Jährige. Doch dann kam ihm die Gesundheit dazwischen: zweimal Krebs, Epilepsie und Gicht. Seitdem kann er nicht mehr arbeiten, zumindest nicht auf dem normalen Arbeitsmarkt. "Nur zu Hause rumsitzen will ich aber auch nicht", stellt Witkowski klar. Auch wenn es nur zwei Euro pro Stunde gibt, arbeitet er deshalb unter der Woche in einem sogenannten Tafelgarten. "So kann ich mir ein paar Mark dazuverdienen." In den Tafelgärten in Leipzig bauen Langzeitarbeitslose vor allem Gemüse an, das dann über die Tafeln an Bedürftige ausgegeben wird. "Allein in Leipzig hat die Tafel etwa 25.000 Kundinnen und Kunden, da gibt es also ordentlich Bedarf", erzählt der Leiter des Projekts, Helgo Schmolke. Die Gärten gibt es in Leipzig schon seit 2007. Der Kleingartenverein "Kultur" im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf stellte zum Anfang brachliegende Fläche zur Verfügung. Mittlerweile gibt es darauf Beete, Gewächshäuser, Lauben und Hochbete - eben alles, was man braucht, um Gemüse wie etwa Kohlrabi aber auch Kräuter und Obst anzubauen.

Im Sommer draußen, im Winter in der Werkstatt

25 Prozent des Bedarfs der Leipziger Tafel werden durch die Arbeit abgedeckt. Projekte wie die Tafelgärten richten sich vor allem an diejenigen, die sich in der Langzeitarbeitslosigkeit orientieren wollen. © Waltraud Grubitzsch/dpa Wer Teil des Projekts sein kann, bestimmt das Jobcenter. Es weist die Langzeitarbeitslosen für einige Monate zu. Zwei bis drei Mal in fünf Jahren bekommen die Menschen ohne Job die Chance, an solchen sogenannten Arbeitsgelegenheiten wie den Tafelgärten teilzunehmen. Im Sommer sind die mindestens seit zwölf Monaten arbeitslosen Gärtnerinnen und Gärtner draußen, kümmern sich dort um die Pflanzen, die Ernte und das Verladen der Lebensmittel in den Tafel-Laster. Im Winter ist Werkstatt-Dienst angesagt. "Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen hier an die Strukturen und die Flexibilität des Arbeitsmarkts herangeführt werden", erklärt Schmolke. Deshalb arbeiteten sie nach Schichtplan, vier Stunden vormittags, dann löst die Nachmittagsschicht ab. Für die Arbeit gibt es eine sogenannte Mehraufwandsentschädigung. Leipzig Einsatz im Lene-Voigt-Park: Polizei lässt Lokschuppen versiegeln Witkowski findet diese Struktur gut und wichtig – nicht unbedingt für sich, er habe ja gelernt, wie es läuft, aber für andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. "Wir haben hier mal eine junge Frau gehabt, gerade 19 Jahre, die wusste nicht, wie es läuft", erinnert er sich. "Die hatte keinen Bock, die kam zu spät. Dann haben wir die hier mal zur Seite genommen und ihr erklärt, was wichtig ist. Später hat sie dann sogar einen Ausbildungsplatz gefunden."

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25 Prozent des Tafel-Bedarfs