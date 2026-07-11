11.07.2026 06:11 Richtig was los in Leipzig: Diese Events erwarten Euch am Wochenende - Langeweile ausgeschlossen!

In den TAG24-Wochenendtipps erfahrt Ihr, wo was los ist.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Pünktlich zum Wochenende steigen die Temperaturen in Leipzig. Noch nichts geplant? In den TAG24-Wochenendtipps erfahrt Ihr, wo was los ist.

Märkte

Stadtflohmarkt in Lindenau Am Samstag lädt der Vintageflohmarkt auf dem Lindenauer Markt zum Stöbern ein. Von 10 bis 18 Uhr könnt Ihr nach Lust und Laune trödeln und dabei den einen oder anderen Schatz entdecken. Der Eintritt ist frei. Musik- und Technikflohmarkt im "Conne Island" Bock auf neue Sounds und besondere Fundstücke? Dann solltet Ihr diesen Event auf keinen Fall verpassen! Ab 13 Uhr könnt Ihr im Conne Island von Anlagen, Instrumenten und Mixern bis hin zu Zubehör, Tapes und Vinyls alles erwerben. Ob seltene Schallplatten oder praktisches Equipment für Euer Setup, hier werdet Ihr fündig. "Heiter bis Wolkig"-Flohmarkt Am Sonntag lädt das "Heiter bis Wolkig" zum Flohmarkt ein. Am Bürgerbahnhof Plagwitz könnt Ihr von 11 bis 18 Uhr nach Eurem neuen Lieblingsstück stöbern. Dazu gibt's Musik, kalte Getränke und Eiscreme.

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Was wäre ein Wochenende in Leipzig ohne Flohmarkt? (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa/ZB

Partys

"Pop will never die" im Pendo Am Samstagabend könnt Ihr im Pendo ordentlich die Hüfte kreisen lassen! Einleiten könnt Ihr den Abend mit Karaoke ab 21.30 Uhr. Die Party steigt dann ab 23 Uhr, geboten wird Euch Pop, Hip-Hop, Classics und alles aus den 2000ern. Bis 23 Uhr ist der Eintritt frei! Rev Up with Dust Dolls & SLAY im Eli Bereits am Freitag startet in Leipzig die Pride-Woche. Höhepunkt der CSD-Woche sind dann die Demo und das Straßenfest am 18. Juli. Doch auch am Wochenende davor ist ordentlich was los. Am Samstag steigt im Elipamanoke eine Party der Kollektive "Dust Dolls & SLAY". Die Türen öffnen sich um 23.59 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro. Weitere Infos gibt es hier. Fuchsbau-Party im Sky Club Im Sky Club könnt Ihr am Samstagabend auf drei Floors zu Techno, Tekk und Hardtekk feiern. "Hart, härter - Fuchsbau zum satten Bass!" heißt es seitens der Veranstalter. Start ist um 21.59 Uhr. Informationen zum Line-up und Tickets findet Ihr hier.

Auf verschiedenen Partys könnt Ihr am Wochenende das Tanzbein schwingen! © 123RF/deagreez

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