Richtig was los in Leipzig: Diese Events erwarten Euch am Wochenende - Langeweile ausgeschlossen!
Leipzig - Pünktlich zum Wochenende steigen die Temperaturen in Leipzig. Noch nichts geplant? In den TAG24-Wochenendtipps erfahrt Ihr, wo was los ist.
Märkte
Stadtflohmarkt in Lindenau
Am Samstag lädt der Vintageflohmarkt auf dem Lindenauer Markt zum Stöbern ein. Von 10 bis 18 Uhr könnt Ihr nach Lust und Laune trödeln und dabei den einen oder anderen Schatz entdecken. Der Eintritt ist frei.
Musik- und Technikflohmarkt im "Conne Island"
Bock auf neue Sounds und besondere Fundstücke? Dann solltet Ihr diesen Event auf keinen Fall verpassen! Ab 13 Uhr könnt Ihr im Conne Island von Anlagen, Instrumenten und Mixern bis hin zu Zubehör, Tapes und Vinyls alles erwerben. Ob seltene Schallplatten oder praktisches Equipment für Euer Setup, hier werdet Ihr fündig.
"Heiter bis Wolkig"-Flohmarkt
Am Sonntag lädt das "Heiter bis Wolkig" zum Flohmarkt ein. Am Bürgerbahnhof Plagwitz könnt Ihr von 11 bis 18 Uhr nach Eurem neuen Lieblingsstück stöbern. Dazu gibt's Musik, kalte Getränke und Eiscreme.
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Partys
"Pop will never die" im Pendo
Am Samstagabend könnt Ihr im Pendo ordentlich die Hüfte kreisen lassen! Einleiten könnt Ihr den Abend mit Karaoke ab 21.30 Uhr. Die Party steigt dann ab 23 Uhr, geboten wird Euch Pop, Hip-Hop, Classics und alles aus den 2000ern. Bis 23 Uhr ist der Eintritt frei!
Rev Up with Dust Dolls & SLAY im Eli
Bereits am Freitag startet in Leipzig die Pride-Woche. Höhepunkt der CSD-Woche sind dann die Demo und das Straßenfest am 18. Juli. Doch auch am Wochenende davor ist ordentlich was los. Am Samstag steigt im Elipamanoke eine Party der Kollektive "Dust Dolls & SLAY". Die Türen öffnen sich um 23.59 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro. Weitere Infos gibt es hier.
Fuchsbau-Party im Sky Club
Im Sky Club könnt Ihr am Samstagabend auf drei Floors zu Techno, Tekk und Hardtekk feiern. "Hart, härter - Fuchsbau zum satten Bass!" heißt es seitens der Veranstalter. Start ist um 21.59 Uhr. Informationen zum Line-up und Tickets findet Ihr hier.
Weitere Events
Film- & Kulturfest "Flimmergarten"
Gestartet als Dokumentarfilm-Veranstaltung, hat sich der Flimmergarten inzwischen zu einem bunten Kulturfestival mit Filmen, Lesungen, Theater und Musik entwickelt. Das Programm startet sowohl Samstag als auch Sonntag um 16 Uhr, um 19 Uhr beginnt dann das bunte Flimmern auf der Leinwand. Alles Wichtige findet Ihr hier.
Hörspielsommer
Der Leipziger Hörspielsommer auf dem Richard-Wagner-Hain bietet ein kostenfreies Hörspielprogramm für Kinder und Erwachsene, vier renommierte Hörspielwettbewerbe und ein einzigartiges Live-Programm. Samstag und Sonntag gibt es ab mittags ein buntes Programm auf die Ohren. Hier gibts alles Wichtige und das komplette Programm.
TAG24 wünscht Euch ein tolles Wochenende!
Titelfoto: Bildmontage/Matthias Bein/dpa/ZB123RF/deagreez/S.Schimmel / Hörspielsommer e.V