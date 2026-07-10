Frisch saniert und schon schleimig-grün: Algen-Frust im Leipziger Schwanenteich

Leipzig - Das hatten sich die Stadt und die Parkbesucher wohl definitiv anders vorgestellt: Wer in diesen Tagen eine Runde um den im vergangenen Jahr sanierten Schwanenteich dreht, dürfte sich über die grüne, schleimige Algenschicht im sonst jedoch klaren Wasser wundern. Was läuft hier schief?

Große Teile des Schwanenteichs sind momentan mit Fadenalgen bedeckt. © Lutz Brose

Die Leipziger Stadtverwaltung gibt Entwarnung: Bei dem grünen Teppich handelt es sich um harmlose Fadenalgen. Laut dem Amt für Stadtgrün und Gewässer lässt sich deren enorme Verbreitung schlichtweg darauf zurückführen, dass sich im Teich nach der Sanierung bislang noch kein biologisches Gleichgewicht eingestellt hat.

Die neu gesetzten Ufer- und eingebrachten Wasserpflanzen sind noch nicht richtig angewachsen und können die Nährstoffe im Wasser daher zum jetzigen Zeitpunkt kaum ausreichend verwerten.

Wenn dann noch hohe Temperaturen dazukommen, haben die Algen leichtes Spiel und breiten sich im Rekordtempo aus.

Die Stadt reagierte bereits auf die grüne Plage: So wurden die Fadenalgen bereits mehrfach vom Boot aus entfernt. In dieser Woche soll nun sogar noch ein Amphibienfahrzeug zum Einsatz kommen, welches auch die auf den Boden gesunkenen Algen entfernen kann.