Betrunken im Urlaubsflieger: Pilot schmeißt aggressiven 42-Jährigen raus

Leipzig - Die Flugangst mit ein, zwei Bierchen zu besiegen ist das eine, sich sturzbetrunken im Flugzeug von Leipzig nach Ägypten aggressiv zu verhalten etwas ganz anderes. Das fand auch der Pilot und schmiss einen 42-Jährigen am Sonntag kurzerhand aus dem Flieger.

Der Flieger startete mit 46 Minuten Verspätung ohne den Pöbler und seine Mutter. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen Mittag pöbelte der Mann in der Maschine so stark herum, dass der Pilot entschied, ihn nicht nach Hurghada mitzunehmen. Zusammen mit seiner Mutter wollte der 42-Jährige eigentlich in das beliebte Urlaubsland fliegen.

Als der Deutsche der Aufforderung des Piloten nicht nachkommen wollte, wurde die Bundespolizei angefordert.

Diese konnte den Mann zwar nach draußen begleiten, doch der Ärger saß tief. "Kurz vor Eintreffen in der Dienststelle stieß er einen Polizisten gegen den Oberkörper", erklärte Polizeisprecherin Maria Petermann.

Genug für die Beamten, die ihn zu Boden brachten und Handschellen anlegten. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille.

Der Urlaub war also vorbei, bevor er überhaupt angefangen hatte. Mutter und Sohn wurden später von Bekannten abgeholt.