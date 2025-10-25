Marode Agra-Brücke: Tunnellösung rückt in weite Ferne

Leipzig - Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden wurden zahlreiche baugleiche Brücken in Sachsen einer intensiven Prüfung unterzogen. So auch die Agra-Brücke in Markkleeberg . Für die Stadt Leipzig, Markkleeberg und den Verein " Pro Agra-Park " ist klar: Das 1975 errichtete Bauwerk ist marode und muss ersetzt werden, bestenfalls durch einen Tunnel. Das Sächsische Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung (SMIL) erteilte dieser Forderung nun erneut eine Absage.

Die Agra-Brücke verwendet den gleichen Spannstahl wie die ehemalige Carolabrücke. (Archiv) © Jan Woitas/dpa

"Die Agra-Brücke hat noch eine maximale Lebensdauer von zehn Jahren", sagt Stephan Berger, Abteilungsleiter im SMIL auf TAG24-Nachfrage. "Die Spannstähle sahen bei weitem nicht so dramatisch aus, wie wir das bei der Carolabrücke oder in Großenhain gesehen haben."

Klar sei jedoch auch: Aufgrund des Zustandes ist eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich, ein neues Bauwerk somit erforderlich.

Die geforderte Tunnellösung lasse sich aktuell jedoch nicht aus dem sächsischen Landeshaushalt stemmen: "Die Mehrkosten – geschätzte 140 Millionen Euro – müssen aus anderen Quellen finanziert werden", so Berger weiter.

Doch auch der Bund stellt sich als Baulastträger diesbezüglich quer: "Er sieht den Ersatz der vorhandenen Brücke durch ein neues Brückenbauwerk als ausreichend an", heißt es dazu aus dem SMIL auf TAG24-Nachfrage. "Der Bund hat deshalb klargestellt, dass nur die Kosten für ein Brückenbauwerk getragen werden. Eine Finanzierung der darüber hinaus gehenden Kosten, die für eine Tunnellösung erforderlich wären, lehnt der Bund bislang kategorisch ab."