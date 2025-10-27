"Mit KI lassen sich nicht nur Hausaufgaben erledigen": Schüler zeigen Politikern, wie es richtig geht

Leipzig - Unter dem Titel "Eine Frühschicht für Mitteldeutschland – Gemeinsam neue Bleibeperspektiven schaffen" lud die Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH (SAS) bereits zur 3. "Frühschicht" ein.

In verschiedenen Workshops arbeiteten Experten mit Jugendlichen zusammen. © Lutz Brose

Mit Blick auf den bisherigen Wandel im Mitteldeutschen Revier sollten heute dabei gemeinsam Ideen entwickelt werden, wie die Region zu einem Zukunftsort für nachwachsende Generationen werden kann.

Dabei sollte auf Beteiligungsformate in Zeiten von Umbrüchen sowie die Rolle der Wissenschaft und von Innovationen innerhalb des Transformationsprozesses geschaut werden.

Im Rahmen interessanter Workshops erarbeiteten Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Kultur zusammen mit jungen Menschen ab 13 Jahren Ideen, wie der Wissenschaftsstandort und Lebensraum ihrer Heimat in der Zukunft aussehen soll.

Ziel war es, gemeinsam neue Bleibeperspektiven im Mitteldeutschen Revier zu schaffen.

Im Anschluss an die Workshops wurden in einem Pitch die Ideen und Wünsche einer Fach-Jury, unter anderem mit Sebastian Gemkow (47, CDU), dem sächsischen Staatsminister für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, und Regina Kraushaar(61, CDU), der sächsischen Staatsministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung, präsentiert.

Ein Schüler brachte die Situation anfangs gleich auf den Punkt. "Mit KI lassen sich nicht nur Hausaufgaben erledigen".