Deutschlands größte Solarthermieanlage geht nächstes Jahr in Leipzig ans Netz

Leipzig - Die Leipziger Fernwärme soll nächstes Jahr ein kleines bisschen grüner werden. Die Stadtwerke haben seit vergangenem Jahr im Stadtteil Lausen eine riesige Solarthermieanlage errichtet - den Angaben zufolge die mit Abstand größte in Deutschland. Ab Mai 2026 soll sie Fernwärme liefern. Die Leipziger liegen damit im Trend: Laut Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) wächst bundesweit bei Stadtwerken das Interesse an großen Solarthermieanlagen.

Die den Bauherren zu Folge größte Solarthermieanlage Deutschlands soll ab Mai 2026 Fernwärme ins Leipziger Netz liefern. © Jan Woitas/dpa

Hintergrund ist die Wärmewende. Bislang wird die Fernwärme bundesweit überwiegend aus Gas erzeugt. Das soll sich ändern, fossile Brennstoffe sollen immer mehr durch erneuerbare Energien ersetzt werden. In Leipzig sollen die Menschen im Jahr 2038 "klimaneutral" mit Fernwärme versorgt werden.

In Lausen fehlt auf der ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht mehr viel, damit nicht mehr wie bisher nur Gas und Kohle, sondern auch die Sonne dafür sorgt, dass die Leipziger warmes Wasser und warme Wohnungen haben.

Das Vorhaben liege im Zeitplan, sagte Projektleiter Erik Jelinek. 40 Millionen Euro kostet der Anlagenbau.

13.200 Kollektoren mit 65.208 Quadratmetern Bruttokollektorfläche sind von der Firma Ritter Solar errichtet worden. Die Kollektoren sind lange schwarz-blaue, doppelwandige Glasröhren, die in Parabolspiegel eingebettet sind. In ihrem Inneren verlaufen mit Wasser gefüllte Leitungen, die an einen Tauchsieder erinnern. Scheint die Sonne auf die Kollektoren, wird das Wasser darin kochend heiß. Wärme entsteht.