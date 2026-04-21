Wird bekannter Drogen-Park komplett eingezäunt? Entscheidung gefallen

Leipzig - Der Leipziger Hauptbahnhof ist ein Kriminalitätsschwerpunkt . Auch die angrenzenden Parkanlagen gehören wohl zu den unsichersten Orten der Messestadt. Die CDU-Fraktion im Stadtrat forderte nun erneut die Einzäunung des Areals um den Schwanenteich. Die Verwaltung hat dem Vorstoß jedoch vorerst eine Absage erteilt.

Die Gegend um den Leipziger Hauptbahnhof ist seit Jahren ein Kriminalitätsschwerpunkt. Die CDU-Fraktion im Stadtrat forderte nun erneut, den Schwanenteich-Park einzuzäunen. (Archivfoto) © Silvio Bürger

"Der Schwanenteich-Park soll endlich wieder ein Erholungsort für alle sein", heißt es im Beschlussvorschlag der Christdemokraten.

Dafür müsse das erst kürzlich sanierte Areal jedoch "sauber und sicher" sein. "Damit nicht über Nacht durch zweckentfremdete Nutzung der Park vermüllt, die Sitzmöbel verdreckt, das Gebüsch als Toilette und Drogenumschlagsort missbraucht wird, ist nach dem Vorbild französischer und englischer Stadtteilparks der Park einzufrieden", fordert die CDU.

Die Umzäunung des Westfalen Parks in Dortmund sowie die des Görlis in Berlin führt die Partei dabei als "erfolgreiche" Beispiele an.

In Leipzig solle diesbezüglich eine "attraktive und dem Ort angepasste Form" gefunden werden, die "einlädt und nicht abweist", heißt es im Beschlussvorschlag der Union weiter.

Dass man das Problem des Drogenhandels sowie der damit häufig einhergehenden Gewaltdelikte lediglich verdränge, ist der Stadtratsfraktion dabei jedoch bewusst: "Dennoch könnte man erwarten, dass dadurch die Wirtschaftlichkeit dessen verschlechtert wird und dadurch zusätzlich ein Beitrag zur Minimierung dessen geleistet werden kann. Die Sicherheit vieler muss letztlich mehr wiegen."