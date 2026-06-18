Bundeswehr-Generalmajor über Leben in Leipzig: "Werde häufig angesprochen"

Leipzig - In seinem Podcast "Leipzig und Leute" sprach Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD) mit Generalmajor Olaf Rohde (60), dem Kommandeur des Ausbildungskommandos der Messestadt.

Generalmajor Olaf Rohde (60) war im Podcast "Leipzig und Leute" zu Gast. © Robert Michael/dpa

In der neuen Podcast-Folge geht es um Rohdes generelle Aufgaben, aber natürlich auch um seine spezifische Rolle in Leipzig, die er seit September 2024 innehat.

"Welche Rolle spielt die Bundeswehr in Leipzig, in unserer Stadt? Wie empfinden Sie das?", will Jung vom Generalmajor wissen.

Laut Rohde nehme er die Messestadt als "eng verwoben" mit der Bundeswehr wahr. Das begründet er nicht nur mit dem in Leipzig einzigartigen Verein "Freundeskreis der Bundeswehr", der als Brücke zwischen den Soldaten und der zivilen Bevölkerung dient: "Das finde ich wirklich großartig."

"Ich erlebe auch, wenn ich dann zu Veranstaltungen gehe und in Uniform auftrete, ist das in Leipzig nicht das Problem", so Rohde weiter. "Ich werde häufig angesprochen und von daher sage ich: Ich fühle mich hier wohl. Die Soldaten fühlen sich wohl. Leipzig ist ein wunderbarer Standort und da gibt es eigentlich nichts, wo ich sage, hier müsste man mal aufpassen oder so. Nein, wir fühlen uns wohl und das passt ja schon gut zusammen."