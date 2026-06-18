Live-Musik, Delikatessen und Wein-Genuss: Zweiter Leipziger Abendmarkt steht in den Startlöchern
Leipzig - Der zweite Termin für den diesjährigen Leipziger Abendmarkt steht kurz bevor!
Am Donnerstag, 25. Juni, zwischen 16 und 21 Uhr, können die Leipzigerinnen und Leipziger wieder über den Marktplatz schlendern und die ein oder andere Spezialität abstauben.
Im Gegensatz zur Ausgabe im April werden diesmal auch die Käserei Lehmann und das Plauderstübchen mit verschiedenen Weinen an den Start gehen. Und auch neue Stände, wie ein Imker und eine Seifenmanufaktur, sind vertreten.
Überdies gibt es natürlich wie gewohnt allerlei gastronomische Angebote sowie ein abwechslungsreiches Familienprogramm, so etwa das Spielmobil und die Mobile Bücherei.
Die Erwachsenen kommen auch zum Zug: So bietet die Initiative Zukunftsmarkt Mitmach-Aktionen rund um das Motto "Gute Wahl Regional", bei denen man etwa Butter schütteln oder Quizfragen lösen kann.
Und wer zum leckeren Wein noch auf die passende musikalische Untermalung hofft, darf sich zwischen 18 und 21 Uhr auf den Klavierspieler Andreas Güstel freuen.
Der Wochenmarkt kann trotzdem wie gewohnt am Freitag von 9 bis 17 Uhr stattfinden.
Die weiteren Termine in diesem Jahr für den Leipziger Abendmarkt sind der 23. Juli und der 27. August.
Titelfoto: Stadt Leipzig