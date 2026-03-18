Crash auf Maximilianallee: Kleinwagen kracht gegen Transporter
Leipzig - Auf der Maximilianallee im Leipziger Norden ist am Mittwochmorgen ein Kleinwagen mit einem Lieferfahrzeug zusammengekracht. Stadtauswärts staut sich der Verkehr bis zur Abfahrt Seehausener Allee.
Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, kam es gegen etwa 7 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kia Picanto und einem Transporter an der Kreuzung Maximilianallee/Kossaer Straße.
Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen eine Person verletzt und musste behandelt werden.
Die Polizei und ein Rettungswagen sind aktuell noch vor Ort.
Zwar ist momentan eine Fahrbahn in stadtauswärtiger Richtung frei, trotzdem staut sich der Verkehr bis zur Abfahrt Seehausener Allee.
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Wie schwer die Person verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt, ebenso die Höhe des durch den Unfall entstandenen Sachschadens. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: EHL Media/Erik Holm Langhof