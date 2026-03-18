Crash auf Maximilianallee: Kleinwagen kracht gegen Transporter

Auf der Maximilianallee im Leipziger Norden ist am Mittwochmorgen ein Kleinwagen mit einem Lieferfahrzeug zusammengekracht.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Auf der Maximilianallee im Leipziger Norden ist am Mittwochmorgen ein Kleinwagen mit einem Lieferfahrzeug zusammengekracht. Stadtauswärts staut sich der Verkehr bis zur Abfahrt Seehausener Allee.

Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte ein Kia Picanto am Mittwochmorgen auf der Maximilianallee mit einem Lieferwagen.
Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte ein Kia Picanto am Mittwochmorgen auf der Maximilianallee mit einem Lieferwagen.  © EHL Media/Erik Holm Langhof

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, kam es gegen etwa 7 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kia Picanto und einem Transporter an der Kreuzung Maximilianallee/Kossaer Straße.

Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen eine Person verletzt und musste behandelt werden.

Die Polizei und ein Rettungswagen sind aktuell noch vor Ort.

Zwar ist momentan eine Fahrbahn in stadtauswärtiger Richtung frei, trotzdem staut sich der Verkehr bis zur Abfahrt Seehausener Allee.

Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen eine Person verletzt.
Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen eine Person verletzt.  © EHL Media/Erik Holm Langhof
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Wie schwer die Person verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt, ebenso die Höhe des durch den Unfall entstandenen Sachschadens. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: EHL Media/Erik Holm Langhof

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