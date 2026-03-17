Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser im TAG24-Interview: Braucht der Osten eine Sonderrolle?

Leipzig - Beim Debattencamp der SPD am Wochenende in Leipzig ging es unter dem Titel "Sachsen 2040" um nichts weniger als die Zukunft. Aus der Bundespolitik war auch die Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland zugegen. Mit Elisabeth Kaiser (39) sprach TAG24.

Der demografische Wandel trifft den Osten stärker, sagt die Ostbeauftragte der Bundesregierung Elisabeth Kaiser (39, SPD). © Hendrik Schmidt/dpa

TAG24: Frau Kaiser, ist eine Sonderrolle für den Osten heute noch gerechtfertigt?

Elisabeth Kaiser: Ich glaube, wir haben eigentlich gar keine Sonderrolle wie direkt nach der Wiedervereinigung oder in den 2000er Jahren mehr.

Was wir haben, sind Themen in Ostdeutschland, die wir adressieren müssen, wenn wir überall in Deutschland gleich gut leben wollen. Und wir haben unterschiedliche Perspektiven.

Aber das ist in einer pluralistischen Gesellschaft auch gut so.

TAG24: Wenn es diese Sonderrolle gar nicht mehr gibt, braucht es dann eine Beauftragte für Ostdeutschland überhaupt noch?

Kaiser: Ja, und zwar so lange wie die verschiedenen Perspektiven nicht wahrgenommen werden.

Solange wir große strukturelle Unterschiede sehen - bei Löhnen, Einkommen, Vermögen und Eigentum, beim Empfang von Sozialleistungen und der gesetzlichen Rente, bei den wirtschaftlichen Strukturen. Auch der demografische Wandel trifft den Osten stärker. Bei uns kommen einfach noch viel weniger Kinder nach als im Westen.

Und damit ist der Anteil der Älteren relativ noch größer. Ich glaube aber, wenn man Lösungen für die Herausforderungen im Osten findet, entwickelt man genauso Lösungen für Westdeutschland.