15-Jähriger überfällt Schmuckgeschäft mit Sturmhaube und Schlagring

Leuna - Im Leunaer Ortsteil Günthersdorf (Saalekreis) kam es am Freitag zu einem schweren Raub. Der minderjährige Täter konnte geschnappt werden.

Der 15-Jährige stürmte das Schmuckgeschäft und bedrohte Kundinnen und eine Verkäuferin mit einem Schlagring. (Symbolbild) © Malte Christians/dpa

Wie Polizeisprecherin Ulrike Diener am Samstag mitteilte, betrat der mit einer Sturmhaube maskierte und mit einem Schlagring bewaffnete Räuber gegen 15.40 Uhr ein Schmuckgeschäft im Nova Shoppingcenter.

Sofort bedrohte er die Verkäuferin und plünderte eigenständig die Kasse.

"Mit der Beute entfernte er sich fußläufig aus dem Geschäft, in dem sich noch zwei Kundinnen befanden", sagte Polizeisprecherin Diener. "Die Verkäuferin erlitt einen Schock."

Der herbeigeeilten Polizei gelang es jedoch kurz darauf, einen 15-Jährigen in Tatortnähe zu stellen.