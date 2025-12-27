22-Jährige steigt in Haus ein, stiehlt Autoschlüssel und flüchtet mit Skoda

Bad Lausick - In Bad Lausick (Landkreis Leipzig ) ist es der Polizei gelungen, einen Einbruch aufzuklären, bei dem neben Werkzeug auch ein Autoschlüssel sowie das dazugehörige Fahrzeug gestohlen wurden.

Am 2. Weihnachtsfeiertag bemerkte der Hausbesitzer, dass sein Auto gestohlen wurde. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg eine 22-Jährige im Zeitraum zwischen dem 1. Weihnachtsfeiertag gegen 15 Uhr und dem 2. Weihnachtsfeiertag um 8 Uhr in ein unverschlossenes Einfamilienhaus an der Rochlichtzer Straße ein und stahl Werkzeug sowie den Autoschlüssel für einen Skoda Octavia.

Als der Hausbewohner die Bescherung am 2. Weihnachtsfeiertag bemerkte, informierte er umgehend die Polizei über den Einbruch sowie den gestohlenen Pkw.

"Bei der polizeilichen Anzeigeaufnahme stellten die Beamten am Tatort Beweise sicher, die einen Verdacht gegen die 22-jährige Deutsche begründeten", sagte Sprecherin Sandra Freitag. "Sie suchten die Anschrift der Frau in Naunhof auf und fanden in der dortigen Tiefgarage den gestohlenen Pkw."

Bei einer anschließend durch den Richter angeordneten Hausdurchsuchung fanden die Beamten zudem das gestohlene Werkzeug. Den entwendeten Autoschlüssel trug die junge Frau bei sich.