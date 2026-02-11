Polizei schnappt Einbrecherinnen dank wachsamem Nachbarn

Torgau - Ein aufmerksamer Nachbar hat am Dienstagnachmittag in der Ritterstraße in Torgau zwei Einbrecherinnen in die Flucht geschlagen.

Die Polizei konnte die beiden Einbrecherinnen stellen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann am Mittwoch mitteilte, waren die beiden Frauen arbeitsteilig vorgegangen: Während die jüngere (18) der beiden gegen 16.20 Uhr durch ein geöffnetes Fenster ins Schlafzimmer der im Erdgeschoss liegenden Wohnung kletterte, stand die Ältere (24) draußen Schmiere.

"Als beide dann von einem aufmerksamen Nachbarn angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht", so der Polizeisprecher. "Die Frauen konnten jedoch wenig später durch die alarmierten Kollegen des Reviers Torgau gestellt werden."

Im Anschluss wurden die beiden Slowakinnen mit auf die Wache genommen und dort erkennungsdienstlich behandelt. Danach konnten sie wieder gehen.

