Angriff auf Signal-Anlagen in Leipzig: Steckt wirklich ein politisches Motiv dahinter?

Leipzig - Ein Angriff auf die Infrastruktur der Deutschen Bahn sorgt seit Sonntag für heftige Störungen im Zugverkehr zwischen Leipzig und Chemnitz . Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt - doch es ist noch immer unklar, ob wirklich ein politisches Motiv hinter dem Vandalismus steckt.

Unter dieser Brücke im Leipziger Osten haben Unbekannte die Kabelschächte aufgebrochen und die Signalkabel zerstört. © Silvio Bürger

Am späten Samstagnachmittag fiel in der Leitstelle der Bahn erstmals auf, dass im Leipziger Osten Teile der Signalanlagen nicht mehr richtig funktionieren. Als Techniker vor Ort nach der Ursache schauten, bemerkten sie, dass unter der Bahnbrücke Torgauer Straße Kabelschächte aufgebrochen waren.

Schlimmer noch: Über mehrere Meter waren die Signalkabel zerstört, manche fehlten ganz.



Da ein gezielter Anschlag auf die Verkehrsinfrastruktur nicht ausgeschlossen werden kann, schaltete die von der Bahn alarmierte Bundespolizei sofort das sächsische LKA ein. Dort übernahmen Beamte der Staatsschutz-Abteilung die Ermittlungen.

Von dort hieß es am Dienstag, dass es noch keine eindeutige Zuordnung gebe. Es könne auch die Tat von Buntmetalldieben gewesen sein, die gestört wurden, hieß es aus Ermittlerkreisen.