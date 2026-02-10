Mutige Zeugen stellen Ladendieb: Selbst als sie attackiert werden, bleiben sie standhaft

Leipzig - Zwei mutige Bürger stellten am Montagvormittag einen Ladendieb. Trotz mehrfacher Angriffe konnten sie ihn festhalten, bis die Polizei eintraf.

Die Polizei eilte schnell zum Tatort. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Ein 42-Jähriger steckte in einem Geschäft auf der Löbauer Straße in Leipzig Schönefeld-Ost mehrere Flaschen Alkohol ein und floh dann gegen 11 Uhr. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstagvormittag mit.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den Dieb. Ein 74-Jähriger nahm schlussendlich die Verfolgung auf. Zusammen mit einem 60-Jährigen konnte er den Täter stellen, während die Polizei unterwegs war.

Auch als der 42-Jährige anfing, erst Kieselsteine und später auch eine Flasche auf die Männer zu werfen, blieben sie standhaft. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.