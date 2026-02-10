Mutige Zeugen stellen Ladendieb: Selbst als sie attackiert werden, bleiben sie standhaft
Leipzig - Zwei mutige Bürger stellten am Montagvormittag einen Ladendieb. Trotz mehrfacher Angriffe konnten sie ihn festhalten, bis die Polizei eintraf.
Ein 42-Jähriger steckte in einem Geschäft auf der Löbauer Straße in Leipzig Schönefeld-Ost mehrere Flaschen Alkohol ein und floh dann gegen 11 Uhr. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstagvormittag mit.
Aufmerksame Zeugen beobachteten den Dieb. Ein 74-Jähriger nahm schlussendlich die Verfolgung auf. Zusammen mit einem 60-Jährigen konnte er den Täter stellen, während die Polizei unterwegs war.
Auch als der 42-Jährige anfing, erst Kieselsteine und später auch eine Flasche auf die Männer zu werfen, blieben sie standhaft. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Die Polizeibeamten trafen kurz nach dem Notruf ein und übernahmen. Die Personalien des 42-Jährigen wurden aufgenommen, bevor er wieder gehen durfte.
Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa