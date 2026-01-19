40 Scheiben eingeschlagen: Linke pöbeln in Bekennerschreiben gegen Connewitz-Demos

Leipzig - Am Freitagabend haben Aktivisten im Leipziger Osten mehr als 40 Scheiben einer Niederlassung der Allianz eingeschlagen. In einem Bekennerschreiben wird dem Unternehmen vorgeworfen, sich an Rüstungsprojekten zu beteiligen und durch Lobbyarbeit den Abbau sozialer Errungenschaften in Deutschland voranzutreiben. Ein Seitenhieb gegen die Demonstrationsteilnehmer am Samstag in Connewitz blieb dabei in dem Schreiben nicht aus.

Mehr als 40 Scheiben dieses Gebäudes in Reudnitz-Thronberg wurden am Freitag eingeschlagen. © TAG24/Steffen Durst

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke mitteilte, hatten Zeugen am Freitag gegen 20.40 Uhr mitbekommen, wie Unbekannte Scheiben eines Gebäudes in der Eilenburgerstraße im Stadtteil Reudnitz-Thronberg einschlugen.

"Vor Ort stellten die Beamten fest, dass mittels unbekannter Schlagwerkzeuge und Steinbewurf mehr als 40 Fensterscheiben am Gebäude zerstört wurden", so die Polizeisprecherin. Zudem wurde ein roter Schriftzug angebracht und die Fassade mit Farbbeuteln beworfen.

Noch am Nachmittag tauchten auf der linken Plattform Indymedia ein Bekennerschreiben und ein Tatvideo auf.

Darin brüsten sich die Angreifer mit der Aktion: "Der signifikante Sachschaden durch Steine, Farbe und Hämmer ist unser militanter Gruß an unsere kämpfenden Genoss*innen in Kurdistan!", heißt es. Auslöser der Aktion war demnach unter anderem die jüngste Offensive der syrischen Armee gegen die von Kurden kontrollierten Gebiete südöstlich der Millionenstadt Aleppo.