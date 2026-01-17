Kameramann angegriffen: Angespannte Pro-Palästina-Demo in Leipzig

Leipzig - Auf dem vom Verfassungsschutz als " aufgeheizt " prognostizierten Demo-Samstag in Leipzig herrschte aufgeheizte Stimmung. Ein MDR-Mitarbeiter wurde angegriffen.

Die ersten Demonstrierenden fanden sich am Mittag in Connewitz ein. © Silvio Bürger

Aus der propalästinensischen Versammlung heraus kam es gegen 13.45 Uhr auf dem Connewitzer Kreuz zu einem Angriff auf einen Kameramann des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Polizei Sachsen informierte auf "X", dass ein Tatverdächtiger gestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Wie Polizeisprecher Olaf Hoppe sagte, verlief der Einsatz bis zum offiziellen Ende trotzdem "weitgehend friedlich".

Über die Leipziger Stadtgrenzen hinaus war die linke Szene in den vergangenen Wochen zur Teilnahme an der "Anfita means Free Palestine"-Demo in Connewitz mobilisiert worden. Dem Aufzug standen verschiedene pro-israelische Demos gegenüber, weshalb die Behörden vor möglichen gewaltvollen Ausschreitungen beim Aufeinandertreffen der beiden gegnerischen Lager gewarnt hatten.

Insgesamt wurden mehr als 3000 Teilnehmende gezählt. Aufgrund einer kurzzeitigen Sperrung des Hauptbahnhofs kam es allerdings zu zahlreichen Verzögerungen bei der Anreise.

Der Aufzug bewegte sich nicht wie zunächst geplant in Richtung Süden, sondern über die Karli bis zum Augustusplatz. Die für 13 Uhr angesetzte Kundgebung am Connewitzer Kreuz fand trotzdem wie geplant statt, zumindest hier standen sich die beiden gegnerischen Lager also direkt gegenüber.