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52.000 Euro Schaden: Kia geht in Leipzig in Flammen auf
Leipzig - Feuerwehreinsatz am frühen Samstagmorgen im Leipziger Süden!
Gegen 3.35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr an die Arno-Nitzsche-Straße in Connewitz gerufen.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, hatten Unbekannte dort Feuer an einem geparkten Kia EV3 gelegt. "Dadurch geriet der Motorraum in Vollbrand."
Ein vor dem Kia abgestellter Ford Transit wurde durch den Brand ebenfalls im Heckbereich beschädigt.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 52.000 Euro.
Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der beschädigte Kia wurde zur Spurensicherung abgeschleppt.
Die Polizei hat bereits Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier