52.000 Euro Schaden: Kia geht in Leipzig in Flammen auf

Leipzig - Feuerwehreinsatz am frühen Samstagmorgen im Leipziger Süden!

Das beschädigte Auto hat die Polizei bereits zur Spurensicherung abgeschleppt: Am frühen Samstagmorgen haben Unbekannte einen Kia im Leipziger Süden in Brand gesetzt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 3.35 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr an die Arno-Nitzsche-Straße in Connewitz gerufen.

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, hatten Unbekannte dort Feuer an einem geparkten Kia EV3 gelegt. "Dadurch geriet der Motorraum in Vollbrand."

Ein vor dem Kia abgestellter Ford Transit wurde durch den Brand ebenfalls im Heckbereich beschädigt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 52.000 Euro.