66-Jähriger ringt im Flur mit Einbrecher: Nachbar hört Schreie

Leipziger - Ein Mieter (66) im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher hat am Mittwochmittag einen Einbrecher in der eigenen Wohnung überrascht. Gemeinsam mit einem Nachbarn gelang es dem 66-Jährigen, den Übeltäter zu überwältigen.

Gemeinsam konnte ein Mieter und ein Nachbar einen Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Wie Polizeisprecher Tom Richter mitteilte, stellte der Mieter beim Nachhausekommen zunächst verwundert fest, dass seine Haustür nicht mehr verschlossen war.

Beim Betreten der Wohnung kam ihm dann sogleich ein Fremder entgegen und versuchte, zur Tür zu gelangen.

"Der 66-Jährige reagierte jedoch schnell und konnte den Beschuldigten an seiner Flucht hindern", sagt Polizeisprecher Richter. "Ein weiterer Mieter des Hauses wurde durch die Rufe des Geschädigten aufmerksam und eilte diesem zu Hilfe."

Gemeinsam gelang es beiden, den Deutschen (57) bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der Durchsuchung des 57-Jährigen fanden die Beamten dann gestohlenes Bargeld aus der Wohnung des Geschädigten.