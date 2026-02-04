Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat, einer wandert direkt hinter Gitter

Leipzig - Gleich drei Einbrecher auf einen Streich gingen am Montag Beamten der Leipziger Polizei ins Netz.

Leipzigs Polizei schlug am Montag gleich drei Einbrechern auf frischer Tat das Handwerk. (Symbolfoto) © foottoo/123rf

Streifenteams des Reviers Leipzig-Südost waren gegen 19.40 Uhr zu einem mutmaßlich laufenden Einbruch nach Paunsdorf gerufen worden. Zur Unterstützung zogen sie gleich noch Kräfte des Fachdienstes Einsatzzüge hinzu.

Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, bemerkten sie drei Männer, die direkt die Flucht ergriffen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und nahmen die Flüchtigen noch in Tatortnähe fest. Darüber hinaus stießen die Gesetzeshüter auf Gegenstände, die offenbar aus der Einbruchswohnung stammten.

Damit nicht genug: Bei den ersten polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass es kurz zuvor unweit des Tatorts zu einem weiteren Einbruchsversuch gekommen war. Betroffen war auch in diesem Fall eine Wohnung. Die Polizei vermutet, dass das Trio, zwei Georgier (28, 29) sowie ein Tunesier (39), ebenso für diese Tat verantwortlich war.

Der entstandene Sachschaden an beiden Wohnungen beläuft sich laut Polizei auf circa 2500 Euro.