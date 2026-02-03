Zeugenaufruf nach Messerangriff in Halle: Wer kam dem 17-jährigen Opfer zu Hilfe?

Halle (Saale) - Nach einem Messerangriff am Freitagabend in Halle (Saale) sucht die Polizei nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Ereignet hatte sich der Vorfall am vergangenen Freitag gegen 21 Uhr im Bereich Ernst-Toller-Straße/Friedrich-List-Straße, teilte Polizeisprecher Thomas Müller mit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 17-Jähriger von einem ihm unbekannten, circa 35 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen worden. Glücklicherweise bewiesen Passanten Zivilcourage und kamen dem jungen Mann zu Hilfe.

Zwar versuchten sie noch gemeinsam, den Täter festzuhalten, schließlich gelang dem Mann jedoch die Flucht.

Der 17-Jährige wurde nur leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.