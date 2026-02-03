Zeugenaufruf nach Messerangriff in Halle: Wer kam dem 17-jährigen Opfer zu Hilfe?
Halle (Saale) - Nach einem Messerangriff am Freitagabend in Halle (Saale) sucht die Polizei nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Ereignet hatte sich der Vorfall am vergangenen Freitag gegen 21 Uhr im Bereich Ernst-Toller-Straße/Friedrich-List-Straße, teilte Polizeisprecher Thomas Müller mit.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 17-Jähriger von einem ihm unbekannten, circa 35 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen worden. Glücklicherweise bewiesen Passanten Zivilcourage und kamen dem jungen Mann zu Hilfe.
Zwar versuchten sie noch gemeinsam, den Täter festzuhalten, schließlich gelang dem Mann jedoch die Flucht.
Der 17-Jährige wurde nur leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
Wer hat etwas gesehen?
Anhand von Zeugenaussagen kann der Täter wie folgt beschrieben werden:
- "afrikanischer Phänotyp"
- circa 35 Jahre
- etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß
- dünne Statur
- Glatzenträger
- kurzer Bart
- Bekleidung: braune Jacke, dunkle kurze Hose, grüne Schuhe
Die Polizei sucht nach Personen, die die Tat beobachtet haben, denen eine solch beschriebene Person in Tatortnähe aufgefallen ist, die Bild- oder Videoaufnahmen von der Tatausführung gefertigt haben oder die Angaben zu dem unbekannten Täter selber machen können.
Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter der (0345) 224 2000 entgegen. Weiterhin bittet die Polizei alle Passanten, die dem 17-Jährigen am Freitag zu Hilfe geeilt sind, sich ebenfalls auf dem Revier oder jeder anderen Dienststelle zu melden.
Titelfoto: Bildmontage/Bernd Weißbrod/dpa/Jan Woitas/dpa