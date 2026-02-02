Ex-Stadtrat Kasek will Bewährungsstrafe nicht hinnehmen
Leipzig - Ex-Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek (45) wurde am 22. Januar zu einem Jahr Haft auf drei Jahre Bewährung verurteilt. Die Strafe will der 45-Jährige jedoch nicht ohne Weiteres hinnehmen.
"Die Verteidigerin hat Rechtsmittel eingelegt", bestätigte Stefan Blaschke, Richter am Amtsgericht, auf TAG24-Nachfrage.
Kasek war in insgesamt 30 Fällen des Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen schuldig gesprochen worden, teilweise in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung.
Seine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr wurde auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt.
Außerdem soll der Leipziger 100 Stunden gemeinnützige Arbeit sowie eine einmalige Zahlung von 1740 Euro leisten.
Nachdem Kasek bereits im Jahr 2021 die Anwaltszulassung - wohl wegen finanzieller Streitigkeiten mit dem Rechtsanwalts-Versorgungswerk - entzogen wurde, war er trotzdem weiter vor Gericht aufgetreten.
Titelfoto: Christian Grube