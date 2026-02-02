Ex-Stadtrat Kasek will Bewährungsstrafe nicht hinnehmen

Im Januar wurde Jürgen Kasek (45) zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. (Archivbild) © Christian Grube

"Die Verteidigerin hat Rechtsmittel eingelegt", bestätigte Stefan Blaschke, Richter am Amtsgericht, auf TAG24-Nachfrage.

Kasek war in insgesamt 30 Fällen des Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen schuldig gesprochen worden, teilweise in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung.

Seine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr wurde auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt.

Außerdem soll der Leipziger 100 Stunden gemeinnützige Arbeit sowie eine einmalige Zahlung von 1740 Euro leisten.