91-Jährige überlistet Trickbetrüger

Einer 91-Jährigen aus Regis-Breitingen (Landkreis Leipzig) ist es gelungen, einen Trickbetrüger zu überführen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Regis-Breitingen - Einer 91-Jährigen aus Regis-Breitingen (Landkreis Leipzig) ist es gemeinsam mit ihrer Tochter gelungen, einen Trickbetrüger zu überführen. Für den 43-jährigen Tatverdächtigen endete der Tag hinter Gittern.

Die 91-Jährige ließ sich nicht hinters Licht führen. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter mitteilte, erhielt die Seniorin am Freitag gegen 16 Uhr einen Anruf.

Wie so oft bei Betrugsmaschen dieser Art, erzählte ihr der Mann am Telefon, dass die Tochter der 91-Jährigen im Krankenhaus sei und für eine Operation dringend 70.000 Euro gezahlt werden müssten.

Die betagte Dame überlistete den Betrüger jedoch und kontaktierte ihre Tochter in einer Gesprächspause, die daraufhin das Polizeirevier in Borna informierte.

"Eine Streife schaffte es dann, den Tatverdächtigen beim Verlassen des Hauses festzunehmen", so Polizeisprecher Richter. "Der 43-Jährige wurde zunächst in das Zentrale Polizeigewahrsam der Stadt Leipzig überführt."

Am Samstag erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft dann die Vorführung bei einem Ermittlungsrichter. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl gegen den Tschechen in Vollzug, sodass er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Gegen den 43-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Betrugs.

