Als Nazi beschimpft und geschlagen: LKA ermittelt nach Angriff auf AfD-Stadtrat in Shisha-Bar

Leipzig - Am frühen Samstagmorgen wurden in der "Check-In"-Bar, einer Shisha-Bar im Leipziger Zentrum , zwei junge Männer niedergeschlagen und beleidigt. Bei einem der beiden soll es sich um den für die Alternative für Deutschland (AfD) im Stadtrat sitzenden Politiker Marius Beyer (23) handeln.

Marius Beyer (23) sitzt für die AfD im Leipziger Stadtrat. © Screenshots/Stadt Leipzig

Nach Angaben der Leipziger Polizeidirektion ereignete sich der Vorfall am Samstagmorgen, um 2 Uhr, in der "Check In Bar" in der Käthe-Kollwitz-Straße. Dort waren zwei Personen von einer Gruppe angesprochen, beleidigt und dann angegriffen worden. Beide Männer erlitten Verletzungen.

"Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamtes Sachsen die weiteren Ermittlungen übernommen", so die Polizei.

Am Dienstagmorgen veröffentlichte die AfD-Fraktion Leipzig eine Mitteilung zum Angriff. Demnach soll Stadtrat Marius Beyer unter den beiden Opfern sein.

"Aus einer Gruppe von 10 bis 12 Unbekannten kamen zwei auf Marius Beyer zu, fragten ihn, ob er Stadtrat der AfD sei und beschimpften ihn anschließend als 'Nazi'. Einer forderte ihn mehrfach lautstark zu einer Schlägerei auf der Straße auf. Als sich der Stadtrat weigerte, wurde ihm sein Handy aus der Hand geschlagen und ihm ein heftiger Schlag ins Gesicht versetzt", berichtete Fraktionsgeschäftsführer Christian Kriegel.

Auch der Begleiter des 23-Jährigen sei angegriffen und "krankenhausreif" geprügelt worden. "Der Anschlag auf Stadtrat Beyer zeigt, dass mit allen Mitteln versucht wird, die Opposition einzuschüchtern und mundtot zu machen. Das ist eine Schande für unsere Stadt!", so das Statement der AfD, die Linksextremisten für die Tat verantwortlich machen.