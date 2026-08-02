Angriff auf Connewitzer Polizeiposten: Täter legen Feuer und beschädigen Gebäude

Leipzig - In der Nacht auf Sonntag wurde der Polizeiposten im Leipziger Stadtteil Connewitz mal wieder zum Ziel eines Angriffs.

An der Wiedebachpassage fand in der Nacht ein Einsatz statt. © EHL Media

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters schnappten sich die unbekannten Täter kurz nach Mitternacht mehrere Absperrungen einer benachbarten Baustelle und stellten sie vor dem Eingang des Polizeipostens ab. Dann setzten sie die Sperren in Brand.

"Dadurch wurde der Eingangsbereich beschädigt, die Gebäudesubstanz blieb jedoch unversehrt", so Peters. Glücklicherweise griff ein Passant ein und konnte das Feuer sogar noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Neben der Brand-Aktion besprühte die Gruppe das Gebäude noch mit schwarzer Farbe und bewarf es mit Steinen.