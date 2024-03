Angriff auf Journalist nach Pro-Palästina-Demo in Leipzig: Tatverdächtige ermittelt!

Die Attacke hatte sich am 24. Januar auf dem Leipziger Augustusplatz nach einer propalästinensischen Demonstration in Leipzig ereignet.

Ob das Trio zuvor an der Demonstration teilgenommen hatte, sei Bestandteil der Ermittlung, betonte eine Sprecherin.

Es handelt sich um drei Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Journalist (22) und sein Begleiter (20) wurden verletzt. © xcitepress/Finn Becker

Nach Polizeiangaben war der Journalist im Auftrag des Regionalsenders Sachsen Fernsehen auf der Demonstration im Einsatz.

Als der 22-Jährige und sein Begleiter im Anschluss in eine Straßenbahn am Ort der Demonstration einsteigen wollten, schlugen drei ihnen unbekannte Männer auf sie ein und flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen.



Der Journalist und sein 20 Jahre alter Begleiter wurden verletzt und mussten ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Der inhaltliche Leiter bei Sachsen Fernsehen, Benedict Bartsch, begrüßte den Fahndungserfolg der Polizei.



"Dieser feige Vorfall muss mit aller Härte und Konsequenz verfolgt werden. Ein Angriff auf einen Journalisten ist absolut inakzeptabel", sagte er laut Mitteilung.