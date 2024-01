Greta Thunberg in Sachsen bei Pro-Palästina-Demo gesichtet!

Klima-Aktivisten Greta Thunberg (21) zeigte sich am Mittwochabend auf einer Pro-Palästina-Demo in Leipzig. © xcitepress

Was anfangs nur Gerüchte waren, bestätigte sich am Abend: Die schwedische Klima-Aktivistin nahm an einer Pro-Palästina-Demonstration in der Innenstadt teil. Dies berichtet die "Leipziger Volkszeitung" (LVZ).

Bei der Kundgebung soll die 21-Jährige gesagt haben, dass niemand angesichts des "Genozids in Palästina" schweigen könne. "Wir müssen gegen Imperialismus aufstehen. Tut, was ihr könnt, für Palästina", soll Thunberg zum Ausdruck gebracht haben.

Ihr Appell: "Free Gaza - viva Palestine - Hey hey ho ho - the occupier has to go." (Übersetzt: "Freies Gaza - es lebe Palästina - der Besatzer hat zu gehen")

Nach LVZ-Angaben wurde die junge Schwedin für ihre Worte bejubelt. Sie sprach gegenüber der Zeitung von einer spontanen Entscheidung, nach Leipzig zur Demo zu kommen.