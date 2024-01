Journalist und Begleiter nach Pro-Palästina-Demo mit Greta Thunberg in Leipzig brutal attackiert

Leipzig - Am Mittwochabend wurde ein Journalist samt Begleitung in der Leipziger Innenstadt von Teilnehmern einer Pro-Palästina-Demo angegriffen.

Greta Thunberg (21) war auf der Demo in Leipzig zugegen. © Raik Schache/LVZ/dpa

Wie die Leipziger Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten der 22-jährige Reporter und seine 20-jährige Begleitung die Pro-Palästina-Demo in der Innenstadt begleitet. An dem Protest nahm überraschenderweise auch die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg (21) teil.

Bei dem jungen Mann handelte es sich um einen freien Journalisten, der das Demo-Geschehen im Auftrag von Sachsen Fernsehen mit der Kamera festhielt.

Gegen 19.25 Uhr dann kam es an der Haltestelle vor dem Radisson Blu Hotel zum Angriff auf die beiden:

"Nach bisherigen Erkenntnissen wollten die beiden in eine Straßenbahn einsteigen, als sich ihnen drei unbekannte Männer näherten. Die Unbekannten schlugen während des Einsteigens in die Straßenbahn unvermittelt auf sie ein. Anschließend flüchteten zwei der unbekannten Tatverdächtigen fußläufig in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz", so Polizeisprecherin Sandra Freitag.