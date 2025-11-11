Teure Beute: Diebe klauen mehrere Hundert Meter Kupferkabel
Leipzig - Unbekannte Diebe hatten es am Wochenende in Leipzig auf mehrere Hundert Meter Kupferkabel abgesehen.
Wie Polizeisprecher Franz Anton berichtete, spielte sich die Tat am vergangenen Wochenende zwischen Freitagmittag um 12 Uhr und Montagmorgen um 6 Uhr auf einer Baustelle an der Kreuzung Lützner Straße/Plovdiver Straße ab.
Demnach benutzen die Täter Werkzeuge, um auf einer Länge von etwa Hundert Metern die Kupfer-Oberfahrleitung vom Trageseil zu trennen. Danach machten sie sich unerkannt aus dem Staub.
"Der Stehlschaden wurde mit circa 12.000 Euro beziffert", so der Sprecher.
Die Polizeidirektion Leipzig hat nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung Ermittlungen gegen die unbekannten Täter aufgenommen.
