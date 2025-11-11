Teure Beute: Diebe klauen mehrere Hundert Meter Kupferkabel

Leipzig - Unbekannte Diebe hatten es am Wochenende in Leipzig auf mehrere Hundert Meter Kupferkabel abgesehen.

Die Diebe ließen mehrere Hundert Meter Kupferkabel mitgehen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Franz Anton berichtete, spielte sich die Tat am vergangenen Wochenende zwischen Freitagmittag um 12 Uhr und Montagmorgen um 6 Uhr auf einer Baustelle an der Kreuzung Lützner Straße/Plovdiver Straße ab.

Demnach benutzen die Täter Werkzeuge, um auf einer Länge von etwa Hundert Metern die Kupfer-Oberfahrleitung vom Trageseil zu trennen. Danach machten sie sich unerkannt aus dem Staub.

"Der Stehlschaden wurde mit circa 12.000 Euro beziffert", so der Sprecher.

