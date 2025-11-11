Polizeieinsatz in Nürnberger Straße: Person verletzt in Klinik

Leipzig - Polizeieinsatz im Leipziger Zentrum-Südost: Bei einer mutmaßlichen Auseinandersetzung ist am späten Dienstagnachmittag eine Person verletzt worden.

Während der Verletzte behandelt wurde, sorgten die Beamten für einen Sichtschutz. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Beamten wurden gegen 17.22 Uhr in die Nürnberger Straße alarmiert, wie Polizeisprecher Franz Anton auf Nachfrage von TAG24 erklärte.

Was genau passiert ist, konnte er noch nicht sagen. Ein Mann sei jedoch verletzt worden, die Polizisten leisteten offenbar selbst Erste Hilfe.

Nach unbestätigten Informationen soll bei dem Geschehen eine Stichwaffe oder ähnliches zum Einsatz gekommen sein.

Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befanden sich am frühen Abend noch vor Ort. Bilder zeigen, wie eine Person hinter einem Sichtschutz behandelt wird.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll eine Person flüchtig sein.