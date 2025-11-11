Auf geklautem Motorroller! Kind liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Leipzig - In der Nacht auf Dienstag sorgte ein elfjähriges Kind für große Aufregung bei der Leipziger Polizei.

Die Polizei jagte in der Nacht auf Dienstag einem Kind hinterher. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Chris Graupner war eine Streife gegen 2 Uhr auf der Lützner Straße unterwegs, als ihnen ein entgegenkommender Motorroller mit ausgeschaltetem Licht auffiel.



Da der Fahrer darüber hinaus keinen Helm trug, wollten die Beamten ihn kontrollieren und forderten ihn auf, anzuhalten - jedoch vergeblich, denn der Verdächtige gab stattdessen Gas und versuchte zu flüchten.

"Dabei missachtete er mehrere Verkehrsregeln, wie zum Beispiel die der Vorfahrt anderer", so Graupner. "Am Nelkenweg fuhr der Rollerfahrer in einen Park, verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er rannte daraufhin in eine Unterkunft für Geflüchtete in der Weißdornstraße."

Nachdem die Polizisten ihm gefolgt waren, konnten sie ihn als einen bereits polizeibekannten Elfjährigen identifizieren. Sein Motorroller war zuvor in Markkleeberg gestohlen gemeldet worden.