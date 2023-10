"Ausländer raus": Metergroßes Graffito an Wohnblock gesprüht

Leipzig - In Leipzig hat es in den vergangenen Tagen drei polizeibekannte illegale Graffito-Aktionen gegeben, in denen nun ermittelt wird.

Eine Hausfassade in Leipzig-Holzhausen wurde mit "Ausländer raus" besprüht. © Anke Brod

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, suchten sich Unbekannte die Fassade eines Wohnblocks im Stadtteil Holzhausen für ihre Tat heraus.

Das Objekt in der Straße An der Mühle wurde mit einem grünen "Ausländer raus"-Schriftzug beschmutzt, der laut Polizeiangaben eine Größe von 8,50 x 1,20 Meter hatte.

Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Weiterhin waren Graffiti-Sprüher am Freitagabend in der Max-Planck-Straße im Zentrum-Nordwest am Werk. Sie besudelten mit roter Farbe das Heck einer Straßenbahn auf einer Größe von 5,30 x 0,70 sowie 0,80 x 0,85 Metern. "Ebenso konnte an einer zweiten Straßenbahn ein 2,7 x 1,7 Meter großer Schriftzug in silberner Farbe festgestellt werden", sagte Polizeisprecherin Maxi Böckel.

Auch hier ist die Schadenshöhe unbekannt.