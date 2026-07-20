Bäckerei im Leipziger Norden kurz vor Feierabend überfallen, Mitarbeiterin bedroht
Wie TAG24 vom polizeilichen Lagezentrum erfuhr, wurde die Behörde gegen 16.54 Uhr in die Gohliser Straße gerufen.
Demnach hatte sich dort ein Raubüberfall auf eine Bäckerei ereignet, nur wenige Minuten vor Feierabend.
Am Montagvormittag veröffentlichte die Polizei weitere Details. So soll ein unbekannter Täter der Mitarbeiterin mit Gewalt gedroht haben. Daraufhin hat die Frau das Bargeld übergeben.
Körperlich blieb die Mitarbeiterin unverletzt.
Obwohl die Polizei schnell anrückte, konnten sie den Täter nicht mehr stellen. Er soll mit seinem Fahrrad geflüchtet ein. Die Beamten suchen öffentlich nach ihm. Folgende Informationen sind bekannt:
- Der Mann ist circa 1,80 m groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt mit schlanker Statur.
- Am Sonntag trug er einen schwarzen Hoodie mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe und Handschuhe.
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Die Polizei war auch am Abend noch vor Ort zur Spurensicherung im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen.
Wer etwas zu dem Raub mitbekommen hat, etwas zu dem unbekannten Tatverdächtigen weiß oder sonstige Hinweise hat, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.
Erstmeldung vom 19. Juli um 19.41 Uhr, aktualisiert am 20. Juli um 12.05 Uhr.
Titelfoto: Silvio Bürger