Bäckerei im Leipziger Norden kurz vor Feierabend überfallen, Mitarbeiterin bedroht

Leipzig - Am Sonntagabend musste die Polizei in den Leipziger Norden ausrücken.

Die Polizei ermittelt zu einem Überfall auf eine Bäckerei im Leipziger Norden. © Silvio Bürger

Wie TAG24 vom polizeilichen Lagezentrum erfuhr, wurde die Behörde gegen 16.54 Uhr in die Gohliser Straße gerufen.

Demnach hatte sich dort ein Raubüberfall auf eine Bäckerei ereignet, nur wenige Minuten vor Feierabend.

Am Montagvormittag veröffentlichte die Polizei weitere Details. So soll ein unbekannter Täter der Mitarbeiterin mit Gewalt gedroht haben. Daraufhin hat die Frau das Bargeld übergeben.

Körperlich blieb die Mitarbeiterin unverletzt.

Obwohl die Polizei schnell anrückte, konnten sie den Täter nicht mehr stellen. Er soll mit seinem Fahrrad geflüchtet ein. Die Beamten suchen öffentlich nach ihm. Folgende Informationen sind bekannt: