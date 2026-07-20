Bäckerei im Leipziger Norden kurz vor Feierabend überfallen, Mitarbeiterin bedroht

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Am Sonntagabend musste die Polizei in den Leipziger Norden ausrücken. Eine Bäckerei wurde überfallen und eine Mitarbeiterin bedroht.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Sonntagabend musste die Polizei in den Leipziger Norden ausrücken.

Die Polizei ermittelt zu einem Überfall auf eine Bäckerei im Leipziger Norden.
Die Polizei ermittelt zu einem Überfall auf eine Bäckerei im Leipziger Norden.  © Silvio Bürger

Wie TAG24 vom polizeilichen Lagezentrum erfuhr, wurde die Behörde gegen 16.54 Uhr in die Gohliser Straße gerufen.

Demnach hatte sich dort ein Raubüberfall auf eine Bäckerei ereignet, nur wenige Minuten vor Feierabend.

Am Montagvormittag veröffentlichte die Polizei weitere Details. So soll ein unbekannter Täter der Mitarbeiterin mit Gewalt gedroht haben. Daraufhin hat die Frau das Bargeld übergeben.

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Körperlich blieb die Mitarbeiterin unverletzt.

Obwohl die Polizei schnell anrückte, konnten sie den Täter nicht mehr stellen. Er soll mit seinem Fahrrad geflüchtet ein. Die Beamten suchen öffentlich nach ihm. Folgende Informationen sind bekannt:

  • Der Mann ist circa 1,80 m groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt mit schlanker Statur.
  • Am Sonntag trug er einen schwarzen Hoodie mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe und Handschuhe.
Die Beamten rückten mit einem Spürhund an.
Die Beamten rückten mit einem Spürhund an.  © Silvio Bürger
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Die Polizei war auch am Abend noch vor Ort zur Spurensicherung im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer etwas zu dem Raub mitbekommen hat, etwas zu dem unbekannten Tatverdächtigen weiß oder sonstige Hinweise hat, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.

Erstmeldung vom 19. Juli um 19.41 Uhr, aktualisiert am 20. Juli um 12.05 Uhr.

Titelfoto: Silvio Bürger

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