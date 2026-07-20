Cyberangriff auf städtische Einrichtungen in Leipzig: Hacker erbeuten interne Daten
Leipzig - Am Donnerstag wurde "Lecos", der IT-Dienstleister der Stadt Leipzig, Opfer eines kriminellen Cyberangriffes.
Die Stadt teilte am Montag mit, dass die Attacke rechtzeitig erkannt und gestoppt worden sei. So konnte verhindert werden, dass die Systeme ausfallen.
Schaden entstand dennoch! Den Hackern soll es gelungen sein, dienstliche Kontakt- und technische Verzeichnisdaten aus den Bereichen Stadtverwaltung, Gewandhaus, Oper, Schauspiel, Theater der Jungen Welt (TdJW), Musikschule, Stadtreinigung sowie Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ) zu erbeuten.
Dazu zählen interne Bezeichnungen von technischen Komponenten, wie Endgeräte-Nummern.
Nicht betroffen sind laut der Stadt Kontaktdaten von Beschäftigten, Daten von Bürgerinnen und Bürgern und Daten aus kommunalen Fachverfahren. Weitere städtische Unternehmen waren ebenfalls nicht betroffen.
Das Landeskriminalamt und die zuständigen Landes- und Bundesbehörden wurden informiert und die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa