Räuber zockt Handy ab und versucht es wenige Tage später wieder: Junger Leipziger in U-Haft

Leipzig - Er zockte seine Opfer ab und hatte auch keine Skrupel Gewalt anzuwenden: Ein 20-jähriger Leipziger , der im Verdacht steht, mehrere Raubdelikte begangen zu haben, ist der Polizei jetzt ins Netz gegangen.

Eines der Raubdelikte geschah in der Alten Straße in Plagwitz. © Christian Grube

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke berichtete, wurde der junge Mann infolge von Ermittlungen der Kripo sowie Staatsanwaltschaft am Donnerstag verhaftet. Der Georgier geriet nach zwei Vorfällen im Leipziger Westen ins Visier der Beamten.

Am 5. Juli habe der Verdächtige via Kleinanzeigen ein Smartphone kaufen wollen. Beim Treffen in der Alten Straße in Plagwitz habe er jedoch plötzlich eine Waffe gezogen und das Handy eines 46-Jährigen geraubt.

Ähnlich erging es einem 36-Jährigen am vergangenen Freitag in der Naumburger Straße. Als der vermeintliche Käufer nicht zahlen wollte, kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Der Räuber floh schließlich ohne Handy.

Am Freitag habe sich laut Lübcke schließlich der Verdacht ergeben, "dass sich der Mann der Strafverfolgung entziehen könnte". Daher wurde er zunächst vorläufig festgenommen.