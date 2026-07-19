Streit in Leipziger Innenstadt eskaliert: Drei Verletzte in Klinik gebracht, darunter Teenager

Leipzig - Am Samstagabend eskalierte ein Streit in der Leipziger Innenstadt. Drei Personen wurden verletzt. Besonders erschreckend ist das junge Alter der Beteiligten.

Polizisten sperrten den betroffenen Bereich am Samstag ab. © LeipzigFireFighter

Die Polizei wurde gegen 19.10 Uhr in die Katharinenstraße unweit des Markts und des Museums der bildenden Künste gerufen.

Es ist noch unklar, was genau passiert ist. Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz am Sonntagmorgen erklärte, wurden drei Personen im Alter von 20 Jahren, 17 Jahren und 16 Jahren verletzt.

Der 20-Jährige wurde laut der Sprecherin "mit einem gefährlichen Gegenstand schwer verletzt". Was genau damit gemeint ist, wurde noch nicht näher erklärt. Die Ermittlungen dazu laufen.

Er musste im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden. Die beiden Teenager kamen ebenfalls in ein Krankenhaus, durften nach der Behandlung aber wieder gehen.