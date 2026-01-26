Bäckerei-Mitarbeiterin wird in Leipzig von Jugendlichen bedroht und beraubt

Leipzig - Zwei Jugendliche stürmten am Freitagabend in eine Bäckerei in Leipzig -Plagwitz und bedrohten die Mitarbeiterin, um an Geld zu kommen.

Aus Angst öffnete die Frau ihre Kasse. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie Polizeisprecher Moritz Peters erklärte, betraten die Täter gegen 17.50 Uhr den Laden in der Nonnenstraße.



Dann forderten sie die 36-jährige Mitarbeiterin auf, ihnen den Tresor zu öffnen und drohten ihr Gewalt an, sollte sie dies nicht tun. Die Frau öffnete stattdessen die Kasse, woraufhin sich die Männer an dem Bargeld bedienten.

Mit mehreren Hundert Eure im Gepäck verließen die Diebe die Bäckerei wieder. Die Frau blieb unverletzt.

Bisher fehlt jede Spur von den beiden, weshalb sich die Polizei an die Öffentlichkeit wandte.

Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: