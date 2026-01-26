Bäckerei-Mitarbeiterin wird in Leipzig von Jugendlichen bedroht und beraubt
Leipzig - Zwei Jugendliche stürmten am Freitagabend in eine Bäckerei in Leipzig-Plagwitz und bedrohten die Mitarbeiterin, um an Geld zu kommen.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters erklärte, betraten die Täter gegen 17.50 Uhr den Laden in der Nonnenstraße.
Dann forderten sie die 36-jährige Mitarbeiterin auf, ihnen den Tresor zu öffnen und drohten ihr Gewalt an, sollte sie dies nicht tun. Die Frau öffnete stattdessen die Kasse, woraufhin sich die Männer an dem Bargeld bedienten.
Mit mehreren Hundert Eure im Gepäck verließen die Diebe die Bäckerei wieder. Die Frau blieb unverletzt.
Bisher fehlt jede Spur von den beiden, weshalb sich die Polizei an die Öffentlichkeit wandte.
Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:
- circa 1,65 bis 1,70 Meter groß
- zwischen 13 und 16 Jahre alt
- schlanke Statur
- blaugraue Augen
- Kleidung: dunkle Wintermütze, schwarze Sport-Winterjacke aus synthetischem Material, schwarze Jogginghose, schwarz-weiß kariertes Tuch vor dem Gesicht
Wer hat etwas Verdächtiges um die Tatzeit herum mitbekommen? Mit Hinweisen zum Geschehenen könnt Ihr Euch an die Kriminalpolizei unter der Tel. 0341/96646666 wenden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa