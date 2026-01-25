Verteilerkasten in Torgau gesprengt: Anwohner ohne Internet und Telefon

Torgau - In Torgau (Landkreis Nordsachsen) haben unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag einen Verteilerkasten gesprengt.

Durch die Sprengung des Verteilerkastens entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Dadurch kam es im Anschluss lokal zu begrenzten Ausfällen der Internet- und Telefonverbindung, teilte Polizeisprecher Tom Erik Richter am Sonntag mit.

"Gegen 4 Uhr meldeten Zeugen einen lauten Knall, woraufhin Beamte des Reviers Torgau in die Straße des Friedens fuhren", so Richter. "Dort wurde ein zerstörter Verteilerkasten festgestellt, der auf bislang unbekannte Art und Weise gesprengt wurde."

Die Ermittler zogen einen Kriminaltechniker hinzu.

Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.