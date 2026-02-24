Baumarkt-Diebe geschnappt: Fluchtfahrzeug fliegt bei Zufallskontrolle auf

Leipzig - Baumarkt-Dieben in Wurzen fehlte in der Nacht auf Montag das nötige Glück, um mit ihrer Tat davonzukommen.

Die Polizei fasste drei Baumarkt-Diebe. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, verschafften sich die beiden Täter (25 und 17 Jahre alt) gegen 3.05 Uhr gewaltsam Zutritt zur Werkhalle eines Baumarktes in der Dresdener Straße.

Sie ließen mehrere Rollen Armierungsgewebe sowie einige Pakete Fliesen mitgehen und luden diese auf den Anhänger ihres VW Passat.

Ein Komplize (24) wollte das Diebesgut dann abtransportieren, hatte die Rechnung allerdings ohne einen zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen gemacht.