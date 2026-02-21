Mordanschlag im Bordell! Polizei sucht nach brutalem Angriff diesen zerkratzten Psychopathen

Leipzig - Mordanschlag im Leipziger Rotlichtmilieu: Im Wohnungsbordell "Casa Bella" in Lindenau hat ein Freier versucht, eine Liebesdame zu erwürgen. Die Rumänin (26) konnte im letzten Moment von ihrem Partner gerettet werden. Die Polizei fahndet mit Videobildern nach dem Täter.

Dieses Haus hinterm Lindenauer Markt war jahrelang ein Wohnungsbordell. Am 31. Januar schloss das "Casa Bella". Zehn Tage zuvor kam es zu dem Überfall. © Christian Grube

Ausgerechnet in der vorletzten Woche ihres langen Arbeitslebens hat Puffmutter "Mistress Brigitte" (70) noch einmal die Härte und Gefährlichkeit des Geschäfts zu spüren bekommen.

Wie die Polizei erst am Freitag informierte, klingelte ein Unbekannter am 21. Januar nachmittags an einem der Studios im "Casa Bella", die Leipzigs inzwischen pensionierte Grande Dame der gepflegten Züchtigung bis Ende Januar an freischaffende Kolleginnen vermietete.

Isabella* öffnete dem auffallend großen und dickbäuchigen Mann, der über seine rotblonden Haare eine Kapuze gezogen hatte. Die Liebesdame ließ den Freier ein. Doch noch ehe sie sich's versah, stürzte sich der Riese auf sie und begann, ihren Hals zu würgen.

Offenbar gelang es der Frau noch, auf ihrem Handy die Wahltaste der Nummer ihres Partners zu wählen, der in der Nähe war. Der schaltete blitzschnell, trat die Tür des Studios ein und zerrte den Würger von seiner Frau, die bereits die Besinnung verloren hatte.